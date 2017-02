Impossible de ne pas être frappé par leur ressemblance. Les Dienst partagent, de père en fils, ce même regard clair, un peu coquin, cette même tonalité dans la voix et cette apparente insouciance. "On pèche en cuisine par excès de générosité". Parce que oui, les très accueillants Maximilien et Jean-Michel sont excessifs, nous expliqueront-ils autour d’un verre (ou deux) et deux-trois plats concoctés par leur ami chef d’en face, au Comte d’Harscamp (à Rendeux).

Si le fils incarne chaque lundi un Top Chef à l’écran, c’est à deux qu’ils ont décroché la première étoile de leur restaurant, Les pieds dans le plat, à Hotton. Et dire que père et fils n’avaient jamais imaginé, il y a de cela encore quelques années, partager la même cuisine ! "Je l’appelle le gros en cuisine !" lance Max. Le chef de 23 ans est un gentil provocateur. Et c’est comme ça que la belle aventure a commencé. "J’ai cru qu’il a commencé la cuisine pour me provoquer, pour se foutre de ma gueule" , raconte Jean-Michel. "Après mon divorce d’avec sa mère, Max avait pris parti pour sa mère. Il voulait gagner des sous comme étudiant et est donc allé travailler chez tous les collègues restaurateurs que je supportais le moins. Il ne m’aurait rien demandé et ne serait pas allé travailler chez un de mes amis." Maximilien sourit et acquiesce. "C’est vrai, c’était tout à fait conscient de ma part."

Son père continue : "C’était très énervant. D’autant plus que quand j’étais marié, je ne pouvais déjà pas dire grand-chose à Max . Enfin, comme beaucoup d’homme, j’étais peut-être un peu lâche aussi. Un jour, je reçois un coup de fil de la mère de Max qui me dit : ‘ton fils commence l’école hôtelière’. Il allait avoir 17 ans. Je me suis dit qu’il faisait ça pour en faire le moins possible ! Il était doué pour faire faire des dépressions à ses profs . Moi, je me disais : ‘mais quel fainéant, il s’en fiche de la cuisine, c’est juste pour me provoquer’ . Max a toujours eu un sens artistique développé, depuis tout petit. Il avait des allures un peu féminines, une sensibilité autre… On n’aurait pas été étonné qu’il soit homosexuel. Il peignait avec sensibilité. À 4 ans, il a même peint sa nounou nue !" Rien à voir avec les fourneaux. "Je ne m‘étais jamais levé un matin en disant ‘je vais devenir chef’ !"

Quand avez-vous réalisé que Maximilien s’intéressait sérieusement à la cuisine ?

"Je l’ai envoyé au restaurant La Paix de David Martin. On commençait à manger ensemble, on se découvrait une passion commune. Mais attention, c’est un filou ! Un charmeur. On avait une sensibilité point de vue goût assez similaire. Pas encore autant qu’aujourd’hui. Mais il comprenait très vite. Puis, il s’est laissé porté un peu par les chefs chez qui je l’ai envoyé. Quand il est revenu, il avait appris plein de nouvelles techniques. Je lui ai proposé de venir travailler deux ans avec moi. Il m’a répondu : si c’est pour te la couler encore plus douce, pas question ! Je l’ai donc pris comme second. Du jour au lendemain, et je ne dis pas ça parce que c’est mon fils - parce qu’il a plein d’autres défauts -, il a pris le taureau par les cornes. Il avait un palais - ça, on l’a ou pas - et déjà beaucoup de technique. Je ne lui disais pas comment dresser les plats et 9 fois sur 10, il le faisait mieux que moi ! Aujourd’hui, même si Max prend plus d’ampleur dans la cuisine, il reste totalement dans la continuité."

Pas de guerre d’ego entre vous ?

Jean-Michel : "Non, moi, je ne le ressens pas. On parle beaucoup… enfin sauf quand il est au GSM avec sa copine ! (rires) Avec son air de ne pas écouter, il comprend et entend tout très bien."

Max : "Je suis un peu un surdoué quoi…" (rires)

Mais qui prend le lead en cuisine ?

J.-M. : "Il faut un chef d’orchestre, quelqu’un qui met le tempo en cuisine. Ça ne sert à rien de mettre deux tempos différents. Si Max est là, qu’il met le tempo, je le laisse faire et je suis. Ce n’est pas une question d’orgueil, juste de logique."

Quel point commun partagez-vous en dehors de la cuisine ?

J.-M. : "Les femmes ! Non c’est pas vrai…"

Max : "Pas le poids déjà !"

J.-M. : "Nos traits de caractère. On est tous les deux excessifs en tout !"

Jean-Michel, vous êtes fier de votre fils ?

J.-M. : "Évidemment ! Il faut savoir que le jour où il est venu travailler avec moi, il m’a dit : ‘j’aimerais bien qu’on ait une étoile’ ."

Max : "Oui, mais une fois que je me suis mis à travailler, je n’en avais plus rien à faire !"

J.-M. : "Mais on avait mis la machine en route, sans obsession. C’est ça le pire d’ailleurs… Je vois ça chez mes collègues qui font une obsession de cette étoile. Pour Max et moi, la cuisine est une passion, mais c’est tout sauf une obsession ! Quand Max est parti à Top Chef , il n’en avait rien à faire."

Quand il a été approché par Top Chef pour participer à l’émission, que lui avez-vous dit ?