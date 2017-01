Le coup d’envoi de la huitième saison de Top Chef a enfin été fixé. Alors que les Français pourront suivre l’aventure gourmande à partir du 25 janvier prochain sur M6, les Belges devront, quant à eux, attendre cinq jours supplémentaires, soit le 30 janvier prochain, pour découvrir les premiers pas des 15 nouveaux candidats.

Du côté de la chaîne privée, qui évite le face-à-face avec The Voice Belgique en reprogrammant son émission le lundi au lieu du mardi, on est plutôt confiant en ce qui concerne l’important écart de diffusion. "Comme l’année dernière, on pense garder une audience plutôt stable. Aussi, les téléspectateurs ne regarderont pas Top Chef pour connaître le gagnant mais bien pour découvrir les différents plats et recettes", explique RTL.

Toujours bien représentée au sein du concours français, la Belgique brillera désormais à travers deux candidats wallons, Maximilien Diest, originaire de Hotton, et Julien Wauthier, originaire de Namur. Si le premier est le plus jeune chef étoilé du pays - il a remporté une étoile au Guide Michelin avec son père pour Les pieds dans le plat -, le second, chef du restaurant La Plage d’Amée à Namur, espère décrocher sa première étoile.

Les deux Belges devront toutefois faire face à plusieurs candidats de taille dont les noms ont été dévoilés par M6. Parmi eux, on retrouve Carl Dutting, le gagnant d’Objectif Top Chef ou encore Marion Lefèbvre, mannequin de 28 ans et chef à domicile à Aix-en-Provence, qui risque bien de faire tourner des têtes lorsqu’elle préparera de bons petits plats pour convaincre le jury.