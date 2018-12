Mauvaise passe pour le chroniqueur de Touche pas à mon poste.

Alors qu’il se rendait à l’émission en moto, il a eu un accident. Bilan : fracture ouverte du talon et du genou, passage sur le billard et repos forcé. Il était pourtant prévenu, a indiqué Cyril Hanouna en prenant l’antenne. Lors du dernier prime de Dites-le à Baba, début novembre, une voyante lui avait prédit qu’il se casserait la jambe. Quand on croit en sa bonne étoile, il faut croire tout ce qu’elle annonce…