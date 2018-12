Télévision Pour la deuxième fois, Disney engrange plus de 7 milliards $ en 2018. Aucun autre studio n’a jamais récolté de telles recettes…

Cela paraît inconcevable, tant la variété de l’offre est importante dans nos cinémas, et pourtant, lorsque nous nous offrons du rêve sur grand écran, une fois sur deux, c’est en visionnant un film Disney.

Les chiffres ne mentent pas. Depuis le début de l’année, treize milliards $ ont été récoltés aux guichets des multiplexes du monde entier. Dont sept milliards rien que pour les films Disney. Soit 53 % du marché.

Aux yeux des comptables des grands studios, cette barre des sept milliards tient du symbole. Dans le passé, elle n’a été franchie qu’une seule fois. En 2016, par Disney déjà, avec 7,6 milliards $ de recettes mondiales. Aucune autre major n’est jamais parvenu à amasser autant de billets verts. Pour les descendants d’Oncle Picsou, par contre, cela pourrait devenir la norme si les autorités antitrust américaines valident le rachat d’un de ses concurrents, la Fox (pour 52,4 milliards $, auxquels il faut ajouter 13,7 milliards $ afin d’éponger les dettes).

Pour amasser des fortunes, pas vraiment besoin de formule magique. Les super-héros suffisent. Et avec le catalogue Marvel, Disney en possède plus que quiconque. En 2018, le troisième volet des Avengers, Infinity War, a rapporté 2,024 milliards $. Suivi par Black Panther (1,29 milliard $). Dans le top 8, on retrouve deux autres productions superhéroïques Disney : Les Indestructibles 2 (avec 765 millions $, le dessin animé loupe le podium de l’année, battu de peu par Venom) et Ant-Man et la Guêpe (8e avec 549 millions $).

Solo : A Star Wars Story était censé apparaître dans le top 5, mais il reste encore deux cartouches au studio pour améliorer son score : Ralph 2.0 et Le Retour de Mary Poppins. Deux cartons assurés. Deux de plus… Les héritiers de Mickey peuvent donc continuer à dormir sur leurs deux oreilles.