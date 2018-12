Des tours, il en connaît plus d’un. Ce samedi soir et samedi prochain sur RTL-TVI, Donovan le magicien compte épater le public des marchés de Noël, comme celui de Bruxelles, par exemple. « Je leur fais des tours liés aux fêtes, avec des boules de Noël ou encore avec de la neige », explique l’Alsacien qui se retrouvera également sur le petit écran dans Le Grand Bêtisier 2018 aux côtés de Maria del Rio.« Quand j’étais petit, je voulais être un super héros. Être magicien était ce qui se rapprochait le plus de mon rêve donc je me suis lancé là-dedans. »« Non. Je respecte beaucoup les grands magiciens mais je n’ai pas jamais eu de modèle dans le milieu. Je ne me suis jamais inspiré de personne. »« Non. Il y’a des tours qui demandent plus de travail que d’autres. Mais, avec le temps, j’arrive toujours à mes fins. »« Pour le moment, je ne le fais pas. Mais, j’aimerais travailler avec les colombes .Je sais que ça fait un peu vieux jeu mais j’aienvie de remettre ce genre de tour au goût du jour. »« Il y en a qui me soutiennent vraiment a fond. Je les remercie pour ça d’ailleurs. Puis, il y en a d’autres qui disent me soutenir mais qui ne le pensent pas vraiment. »« L’un de mes rêves serait de sauver la planète en terme d’écologie. Et, si on peut faire d’une pierre deux coups, j’aimerais faire disparaître les cons aussi! » (sourire)