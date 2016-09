Dorothée revient sur la fin de son célèbre "Club": "Ça a été le coup de massue"

Télévision

Bien que les années marquent un peu plus son visage, Dorothée n’a pas tellement changé. Son sourire et sa voix nous replongent avec tendresse des années en arrière, celles du Club Do. Depuis l’arrêt brutal de l’émission, il y a 20 ans, Frédérique Hoschedé, de son vrai nom, ne s’est que très rarement exprimée dans les médias. À l’occasion de la sortie de sa triple compilation Dorothée : L’essentiel, ce lundi 19 septembre, elle a cependant fait une exception, apparaissant sur le plateau de Touche pas à mon poste et en donnant une interview exclusive au magazine Gala.

"Quand j’ai commencé ce métier, vous savez, je me suis toujours dit qu’un jour ça s’ar­rê­te­rait, c’était clair dans ma tête. Mais j’au­rais préféré choi­sir la date moi-même", confie l’ancienne animatrice à qui TF1 n’a pas laissé le choix. "Ça a été le coupe­ret, le coup de massue. On ne me l’a pas annoncé offi­ciel­le­ment, j’ai appris les choses par les bruits de couloir, les on a lu que… ou on a entendu que…" Une mauvaise période pour Dorothée qui a appris le décès de sa mère le jour du dernier enregistrement du Club Do.

Depuis, c’est le silence radio. "Cela n’a pas été si diffi­cile que ça en fait d’ar­rê­ter. Il y a eu un petit silence, c’est vrai, j’avais besoin de digé­rer tout ça, je n’avais pas envie de me répandre, mais ce n’est pas dans mon tempé­ra­ment de rumi­ner ou de regret­ter", explique celle qui a tout de même failli reprendre le rôle de Gérard Klein dans L’instit en 2004 et aurait pu se prêter davantage au cinéma, après ses rôles dans L’amour en fuite ou Pile ou face.

Mais "l’étiquette était là, c’était impos­sible", confie Dorothée qui avoue d’ailleurs ne pas avoir reçu de propositions allant dans ce sens.