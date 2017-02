Celle qui avait mis fin au règne de Christian Quesada, le plus grand vainqueur de l'histoire du jeu de Jean-Luc Reichmann, le 14 janvier dernier a été éliminée ce mardi.



Mais la jeune mère de famille ne repart pas les mains vides puisque du haut de ses 8 victoires, elle totalise 46.650 euros de gain. Pour rappel, après avoir éliminé Christian, la jeune femme avait annoncé devoir renoncer à son statut de maître de midi pour passer des examens à l'université. Finalement réintégrée un mois plus tard, Claire Cathelain a réussi à empiler les euros dans sa cagnotte. Malheureusement, elle n'avait pas pu remporter l'étoile ce lundi, lors de sa dernière victoire, alors qu'Alain Souchon avait été presque entièrement dévoilé.



Son tombeur de ce mardi se prénomme Gaëtan. Claire était passée au rouge prématurément et l'avait désigné pour un duel mais son adversaire a bien répondu à la question qui lui a été posée. Elle a brièvement réagi à son élimination en expliquant que "c'est le jeu, c'est normal que le titre se transmette. je suis contente pour lui".