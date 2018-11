La famille de Votez pour moi s’agrandit ! Après les départs d’Alain Raviart et de Xavier Diskeuve, Bel RTL cherchait de nouveaux auteurs pour sa chronique satirique matinale. Dès la rentrée dernière, Jules, humoriste de la station, a alors prêté main-forte à l’équipe déjà composée de Marcel Sel, Benoît Noël et Vincent Peiffer.

Celle-ci accueille deux nouvelles plumes, dont l’une est bien connue des auditeurs : Christophe Giltay. Le journaliste de Signé Giltay sur Bel RTL se frottera, dès ce lundi, à l’écriture de plusieurs vannes destinées à faire rire les auditeurs par le biais des imitations d’André Lamy et d’Olivier Leborgne. "Ça fait des années que j’écoute Christophe Giltay le matin sur Bel RTL. Je sais qu’il aime écrire alors je lui ai demandé si ça l’intéressait de devenir l’un des auteurs de Votez pour moi. Il m’a dit que ça l’amuserait bien et a passé des essais qui se sont avérés très concluants", explique André Lamy qui mise beaucoup sur les connaissances politiques de son camarade des ondes. "Christophe a un œil de journaliste très pointu et surtout une mine d’idées. Pour un journaliste politique, se frotter à cet exercice est une détente."

Une première femme

Dans une volonté d’avoir une touche plus féminine et jeune, l’équipe de Votez pour moi a fait appel à Vanessa Lhuillier, première femme à rejoindre les auteurs de la chronique. La journaliste en presse écrite avait le profil idéal pour compléter la bande. "Elle connaît très bien les comiques et a tout de suite compris le style de Votez pour moi . Elle a vingt ans de moins que tous les membres de l’équipe donc on compte sur elle pour amener un coup de fraîcheur à la chronique quotidienne de Bel RTL", continue l’imitateur.

Votez pour moi compte donc désormais six auteurs, contre deux, à savoir Frédéric Dubus et André Lamy, lors de ses débuts, il y a déjà onze ans.