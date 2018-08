Selon le magazine Capital, pour sa troisième saison, Dix pour cent s’est offert les participations de Monica Bellucci et Jean Dujardin.

Pour un cachet de 10.000 € par jour de tournage. Elle a pointé quatre fois, lui trois : et voilà comment on dépense 70.000 €. Jetez un coup d’œil sur vos revenus annuels pour constater à quel point la somme est plus que coquette.