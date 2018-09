À Paris pour la promotion de Danse avec les stars, l’ex-star d’Alerte à Malibu s’est déjà fait remarquer par ses exigences.

Ce n’est plus un secret pour personne. Le 29 septembre prochain, Pamela Anderson, la seule, l’unique, foulera le parquet de Danse avec les stars. Une bouée de sauvetage en or pour TF1 qui renforce ainsi un casting moins “bling bling” que les années précédentes.

Si l’ex-star d’Alerte à Malibu a accepté de faire la promotion de cette neuvième saison, cela ne s’est toutefois pas fait sans exigences. Sa venue dans Quotidien, sur la chaîne TMC, lundi soir, en donne un bon exemple. Yann Barthes a confié, sans langue de bois, que l’actrice avait exigé d’être maquillée avec des produits vegans et qu’elle avait refusé de s’asseoir sur un siège en cuir. Le siège en plastique proposé à la place n’était “pas génial non plus”, a commenté la star qui s’en est toutefois contentée.

Elle coûte cher

Présente à la conférence de Danse avec les stars, Pamela Anderson n’a par contre donné des interviews qu’à deux ou trois médias français à très grande visibilité. Contrairement aux autres stars du casting, la belle blonde ne s’est, en effet, pas frottée au jeu de la table ronde. C’est normal, Pamela, c’est la star parmi les stars. Même chose pour les photographes venus pour elle et rien que pour elle. Ceux qui voulaient immortaliser sa présence ont dû le faire avec un flash spécial et rare, le ring flash. “C’est la condition”, expliquait-on chez TF1.

La chaîne privée aurait également dû mettre la main au portefeuille – et pas qu’un peu ! – pour s’offrir ses services, confie Benjamin Castaldi. Selon le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Pamela Anderson devrait toucher 300.000 € pour trois semaines de présence dans l’émission. Cette somme n’a rien d’étonnant quand on sait que sa venue à Top Model Belgium, à Paris, en 2016, avait coûté 50.000 euros. Et ce uniquement pour faire acte de présence… C’est gonflé !

Faut-il vous le répéter, Pamela Anderson, c’est la pièce maîtresse de cette neuvième saison de Danse avec les stars. Qu’elle aille jusqu’au bout de l’aventure ou pas, la bimbo américaine porte incontestablement le poids de cette édition sur ses épaules. De quoi jouer les divas auprès des journalistes. Les interviews, ce seront trois questions et les mêmes pour tout le monde, livrées par TF1.

Pourquoi avez-vous accepté de participer à Danse avec les stars ?

"Parce que j’adore la France, mais surtout parce que j’ai envie d’apprendre à danser et j’admire les personnes qui en sont capables. Grâce à la danse, je vais pouvoir m’exprimer, notamment sur les sujets qui me tiennent à cœur comme la cause animale. Je ressens le besoin de bouger mon corps. Mon compagnon s’entraîne beaucoup (la rumeur veut cependant qu’elle soit séparée du footballeur français Adil Rami avec qui elle était en couple depuis l’an dernier, ndlr) , alors ce sera l’occasion pour moi de faire pareil ! Je vais également pouvoir rencontrer des Français. Je ne participe pas à l’émission pour gagner, je veux juste faire de mon mieux et, si je gagne, ce sera une belle surprise. J’appréhende un peu l’aventure mais je suis très excitée à l’idée de danser devant des millions de téléspectateurs !"

Quels sont vos atouts pour gagner ?

"J’espère que la chance sera avec moi. J’ai le bonheur d’avoir, autour de moi, des gens qui me soutiennent et je ne veux pas les décevoir. D’ailleurs, mes parents viendront m’encourager le temps d’un prime. Mais pour que cela puisse se réaliser, il ne faut pas que je sois éliminée dès le début ! Je compte sur mon imagination et ma fantaisie pour me démarquer. Chaque chorégraphie sera un film dont je serai l’héroïne."

Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

"Il devra tout m’apprendre. Et cela inclut l’apprentissage du français, car je ne parle pas très bien cette langue et j’espère me perfectionner d’ici Noël ! Même si j’ai déjà dansé par le passé, je ne suis pas une experte ! J’aimerais que mon partenaire m’apporte toute son expérience. Je suis une danseuse dans ma tête… mais pas avec mes pieds ! Je travaille énormément alors j’apprendrai."