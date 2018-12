Du moins en France : plus de 21 millions de Français ont suivi son allocution télévisée sur la crise sociale symbolisée par les gilets jaunes hier soir...

Critiquée, mais très suivie, l'allocution du président français Emmanuel Macron, mardi soir. Plus de 21 millions de téléspectateurs ont regardé le président s'exprimer sur la crise sociale symbolisée par les des gilets jaunes, sur TF1, France 2 et M6, selon les données de Médiamétrie diffusées mardi. Le président hexagonal y a annoncé une volée de mesures qui n 'ont pas suffi à apaiser la gronde sociale. Ces données n'intègrent pas les chaînes d'info, dont les scores seront connus en cours de journée. C'est plus qu'un certain France-Croatie en finale de la Coupe du Monde 2018, qui avait rassemblé 19,3 millions de téléspectateurs devant (la seule) TF1...

Le 16 octobre, dernière allocution télévisée en date du président français, avait été suivie par 13,4 millions de téléspectateurs, toutes chaînes confondues. Elle avait été prononcée après le remaniement gouvernemental entraîné par les départs fracassants de Nicolas Hulot et Gérard Collomb.