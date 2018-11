Télévision La journaliste polémiste nous parle de ses relations en politique et des soutiens qu’elle a reçu depuis dimanche.

Le tweet de Théo Francken dimanche soir, la réaction de Charles Michel lundi et toutes les interventions politiques qui ont suivi sa suspension d’antenne, Emmanuelle Praet nous déclare n’en avoir eu connaissance qu’à travers ce que sa meilleure amie lui a raconté ce mardi. "J’ai arrêté ma vie médiatique dimanche en sortant du plateau. On peut raconter ce qu’on a envie mais Théo Francken, je ne l’ai croisé qu’une fois, récemment, sur le plateau de RTL. C’est la première et dernière fois que je l’ai vu. Contrairement à Michel Henrion qui, lui par contre, est déjà allé plusieurs fois dîner au restaurant avec Théo Francken."

(...)