Télévision Carole Rousseau, visage emblématique du groupe TF1 depuis plus de 20 ans (elle a débuté en 1997), quitte le navire privé pour en rejoindre un autre : celui de Canal+, plus précisément la chaine française C8.

Celle qui a incarné de grands programmes de prime-time comme Masterchef, Le grand concours des animateurs ou encore 90' Enquêtes, mais aussi Célébrités à la fin des années 90 avec Stéphane Bern et Benjamin Castaldi, aura dû quitter TF1 pour se voir confier un programme d'information. Elle sera chargée d'animer la nouvelle case d'information de la chaine qui sera lancée en septembre.

"Régulièrement, elle animera également des soirées spéciales composées d'un document puis d'un débat en direct", précise un communiqué de la chaine C8. Franck Appietto, le directeur général de C8, précise être "très heureux" de son arrivée. "C'est un visage apprécié du grand public qui va permettre d'enrichir notre offre de programmes", dit-il.

Les relations entre l'animatrice et la direction n'étaient plus au beau fixe depuis longtemps. "Quand au bout de 20 ans de collaboration, vous ne recevez même pas un mot de félicitations pour la naissance de vos jumeaux, (...) vous n'êtes même pas invitée à la soirée des 40 ans de la chaîne… (...) Les relations ne sont ni pas bonnes, ni bonnes. Elles ont été excellentes, aujourd’hui elles sont plus distantes, plus techniques, moins humaines", confiait-elle à Thierry Ardisson sur le plateau de "Salut les terriens", il y a quelques mois.

Carole Rousseau est également productrice, notamment de l'émission C'est quoi l'amour, qui était longtemps diffusée sur TF1 avant de migrer sur NT1, autre chaine du groupe.