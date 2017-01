Le pitch de départ pour les téléspectateurs français sera probablement le suivant : "la série belge inspirée de l’affaire Dutroux." Accrocheur donc. Le point de départ, pour rappel pour ceux qui n’auraient pas suivi Ennemi public sur La Une il y a quelques mois est celui-ci : un meurtre intervient alors qu’un tueur en série d’enfants, Béranger, termine sa peine de prison dans un monastère du même village. Forcément intriguant.

La série 100 % belge - issue du fonds séries FWB et RTBF - a de toute façon rempli sa mission au-delà des espérances de ses créateurs et de la RTBF. Achetée à l’international et diffusée sur la première chaîne française à une heure de grande écoute (à 20 h 55 dès le lundi 6 février donc) - la première série issue du Fonds, La Trêve, avait, quant à elle, été rachetée par France 2 -, elle a trusté toutes les récompenses dans différents festivals. De quoi faire rayonner (enfin !) la Belgique, sur un terrain où elle a été trop souvent absente.