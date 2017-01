A l'occasion de la mise sur antenne de sa nouvelle émission Le Van, Enora Malagré a répondu aux questions de 20 minutes. Elle a notamment réagi aux polémiques et accusations qui éclaboussent Touche pas à mon poste!, raconté son entretien d'embauche un peu particulier et évoqué l'émission Quotidien de Yann Barthès. Extraits.





Sur les signalements au CSA

"Avec le succès, le projecteur est d’autant plus braqué sur nous. Sans parler de cette tendance, très française, de brûler ses idoles. De notre côté, c’est vrai qu’il y a eu des maladresses, des débordements, mais il ne faut pas oublier que nous faisons du direct tous les jours depuis sept ans. Tous les jours ! A force, tu es dans ta bulle, tu ne te rends pas forcément compte de tout. Mais Cyril a fait son mea culpa, et le CSA fera son boulot."





Sur TPMP

"Pourquoi laver son linge sale en public? C’est compliqué pour moi de répondre, ce n’est pas mon émission. Je suis une employée, je viens travailler, je réagis aux sujets du jour. Mais Cyril a instauré que les spectateurs votent aussi pour le sommaire de l’émission, pour les sujets médias qui les ont marqués. Et ce qui les marque, c’est TPMP.

(...)

Là où Cyril a été très fort, c’est qu’il a fait de TPMP une émission sociale, une émission qui ressemble aux gens, une émission qui est faite tous ensemble. Et donc si vous ne l’aimez pas, c’est que vous n’aimez pas les gens, non ?





Sur son entretien d'embauche

A l’époque, je sors de Nova et Arte, je fais des chroniques sur le théâtre contemporain. Et là, je rencontre un mec, qui, d’un coup, dépose son sexe sur l’épaule de sa camarade, ou son pote je sais plus, en disant « C’est un perroquet-teub ». J’éclate de rire, forcément. Il est fou, on est dans le performatif.

(...)

Pourquoi les envolées scato de Cyril ne seraient pas des performances ? Lorsque John Waters fait manger de la merde à Divine, les gens crient au génie. C’est marrant quand même, non ? Pourquoi Cyril n’aurait pas la carte arty aussi ?





Sur Yann Barthès

Yann Barthès, je l’adore, Cyril l’adore. Il a réussi ce tour de force de récupérer tout son public de Canal et de l’amener sur… Télé Monte Carlo s’il te plaît. Peu de gens y croyaient, donc chapeau. Mais il n’y a aucune concurrence, aucune guéguerre, si ce n’est pour les médias. Nos publics ne sont pas les mêmes.