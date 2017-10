Dans une interview accordée à Elle, l'ancienne chroniqueuse révèle qu'elle en avait assez de l'image qu'elle donnait d'elle-même, contraire aux valeurs qu'on lui avait inculqué et à la personnalité qu'elle avait avant de débarquer dans la bande des "petites beautés" d'Hanouna.

"Jusque-là, j'avais été un garçon manqué, une rigolote" explique t-elle dans les colonnes du magazine. "D'un coup, j'étais apprêtée, blonde, tous seins dehors."

Une attitude qu'elle semble aujourd'hui regretter puisque cela lui aurait coûté quelques amitiés.

"Je suis devenue débile" poursuit celle qui est aujourd'hui âgée de 37 ans, et qui se plaint de l'impression qu'elle véhiculait alors auprès de la gent masculine. "Aucun homme n'en avait plus rien à faire de ma conversation. Il suffisait que j'ouvre un peu mon décolleté et ils étaient emballés."

Et de conclure sur un moment clé qui l'aurait poussé à quitter la bande de TPMP. "Un matin, je me suis réveillée en me disant que ma mère ne s'était pas battue pour que je me contente d'être un 'atout charme' à la télé."

A quand les prochaines révélations ?