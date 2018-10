Il n'y a pas qu'en Belgique que la ville de Charleroi a mauvaise réputation. Celle qui a été élue "ville la plus déprimante et la plus moche d'Europe" a pourtant de nombreux atouts. C'est précisément ce qu'ont voulu démontrer Stéphane Bern et Enora Malagré dans l'émission "Bons baisers d'Europe".





L'animatrice s'est donc rendue au cœur du pays noir afin de participer au safari urbain organisé par Nicolas Buissart depuis une dizaine d'années. Enora a d'ailleurs expliqué avoir beaucoup aimé celui-ci et avoir été très émue par l'histoire de la ville.





Mais si tout s'est bien passé pour la jeune femme au cours de la visite, au moment de la diffusion de l'émission, ce n'est pas la même histoire. En effet, l'animatrice a choisi d'illustrer son sujet avec des images, non pas de Charleroi, mais bien de Dinant!





Une erreur de taille quand on connait la distance qui sépare les deux villes, au sens propre comme au figuré.