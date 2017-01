"Ce n’est pas plus une question communautaire qu’une question d’argent !" , confiait une finaliste, l’année dernière dans la DH, suite au triomphe d’une nouvelle néerlandophone. "Que ce soit en Wallonie ou en Flandre, si tu as de l’argent, tu iras loin."

Devenir Miss Belgique ne semble donc pas être à la portée de toutes les bourses. Si le critère d’inscription de base reste le même : "être de sexe féminin, de nationalité belge, avoir minimum 18 ans et maximum 25 au cours de l’année, célibataire et sans enfants" ou encore "ne fumera pas en public"; "ne posera pas nue" et "certifie ne pas avoir eu de lien avec des services et/ou des sites d’escorte", il n’est donc pas étonnant de constater que pour l’élection 2017, de nombreuses candidates soient filles de politiques (SPA, etc.), filles de bonne famille (noblesse, etc.) ou aux parents aux métiers relativement aisés (banquiers, etc.).

D’un bikini à 40 €(en provincial, il en faut un autre pour l’élection finale) et d’une robe (fournie par des sponsors le plus souvent) aux 1000 € si elle perd sa couronne provinciale en passant par des chaussures (50 € en provincial, 60 à 100 € en national), une banderole (40 € si vous la perdez ou détériorez en provincial, 100 € une fois finaliste), il reste encore les cours de néerlandais ou de français (400 €), la vidéo promotionnelle (facultative mais comptez 500 €) et les flyers pour se vendre (cela peut monter jusqu’à 600 € en provincial et 2.000 euros en national, payé par un sponsor ou de sa propre poche si on en trouve pas).

Ajoutez à cela que n’importe quelle miss a dû s’acquitter d’une caution au moment de son inscription aux provinciales, qu’elle doit vendre deux annuaires du Comité National (5 € pièce), qu’elle doit aussi solliciter un max de votes par sms (coût d’1 €/sms) et, pour couronner le tout, qu’elles sont invitées à donner de l’argent (minimum 5 €) pour Miss Belgium for Children. 71.000 € (dont 5.000 € au Télévie) ont déjà été offerts par les candidates à cette association de charité du Comité dont 33.000 € - pour une véranda à Villa Rozenrood, qui s’occupe d’enfants malades, à La Panne - rien que l’année dernière. Sachant qu’il y a 30 finalistes, le calcul est vite fait. Les prétendantes 2016 avaient en moyenne déboursé 1100 € par personne pour cette partie Charity de l’élection. Et ainsi faire bonne impression auprès de la présidente Darline Devos.

Bref, des finalistes à Miss Belgique (ou leur famille) ont donc parfois dépensé plus de 10 000 € pour espérer atteindre plus facilement le podium final. Sans être certaines de remporter cette couronne si convoitée.

5.000 € pour sponsoriser une Miss provinciale, 25.000 pour une finaliste

Il existe deux types de sponsoring pour soutenir nos candidates à Miss Belgique. Soit de manière directe (catégorie Silver ou Gold) soit de manière indirecte en payant le flyering de la participante au concours de beauté. Les flyers s’élèvent entre 300 et 500 € et les affiches entre 450 et 600 € en fonction du nombre d’exemplaires et/ou de sponsors (1 ou 2) pour l’élection provinciale. Il faut compter plus du double (jusqu’à 1.100 € en affiches et 2.000 € en flyers) lorsque la candidate devient finaliste.

