Invité du plateau des Terriens du Dimanche de Thierry Ardisson, Eric Zemmour a abordé un sujet avec lequel il avait déjà fait polémique: les prénoms étrangers donnés aux enfants en France.

En 2016, l'essayiste avait reproché à la femme politique Rachida Dati d'avoir appelé sa fille Zora. "Un prénom musulman qui n'est pas en adéquation avec l'Histoire de France", selon ses dires à l'époque.

Ce dimanche, Eric Zemmour a remis le couvert alors qu'il répondait à Hapsatou Sy, chroniqueuse de l'émission. "Votre mère a eu tort", lance-t-il lorsque la jeune femme lui annonce son prénom, et après avoir expliqué qu'il souhaiterait que seuls les prénoms "du calendrier, donc les saints chrétiens", soient donnés en France. "Corinne, ça vous irait très bien", insiste-t-il face à la réplique de son interlocutrice.

Hapsatou Sy a réagi sur Twitter à la suite de cette scène. Très touchée par les propos de l'écrivain, elle a annoncé dimanche soir envisager de porter plainte et de quitter C8. Ce lundi après-midi, elle a à nouveau commenté l'affaire, déplorant le silence de Thierry Ardisson, et affirmant qu'elle avait tous les éléments en sa possession pour obtenir gain de cause face à Eric Zemmour.