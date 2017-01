Des plats baignant dans de la vieille graisse, des produits peu ou pas frais, une salle décorée avec un goût très douteux, un service déplorable, un patron endetté, un chef qui n’en fait qu’à sa (mauvaise) tête…Si, pour toutes ces raisons ou même une seule d’entre elles vous connaissez (ou travaillez pour) un restaurant qui s’apprête à mettre la clé sous le paillasson, il vous reste une solution : elle s’appelle Etchebest.

Si le chef étoilé français - aussi juré de Top Chef - sème la terreur dans les cuisines laissées à l’abandon dès qu’il y montre sa toque, c’est pour la bonne cause ! Dans Cauchemar en cuisine, diffusé depuis 2011 sur M6 et repris en Belgique par RTL, Philippe Etchebest est la grande gueule respectée qu’on aime, au final, voir tout retourner. Sa mission: remettre à flot un commerce qui s’enlise, se révèle rarement impossible. Même si les difficultés sont là et parfois insurmontables: hier, on apprenait le décès d’un restaurateur de Nancy, visiblement acculé, qui avait reçu, en février dernier, la visite des équipes d’Etchebest.

Mais l’émission reste cependant bien une aubaine pour tout restaurateur en panne d’idées et de moyens pour redorer son enseigne ! Un grand appel à témoins vient d’être lancé par M6 afin de trouver de nouveaux restaurants en difficulté désireux de recevoir la visite de Philippe Etchebest. "Votre restaurant rencontre des difficultés, l’équipe de Cauchemar en cuisine peut vous venir en aide. Contactez-nous par mail à cauchemarencuisinem6@gmail.com", attend-on appris, sans plus de détails, de la part de la production de l’émission dont le succès ne se dément pas.

Adapté du format anglais emmené depuis 2004 par le chef Gordon Ramsay (Ramsay’s Kitchen Nightmares), Cauchemar en cuisine devrait donc bientôt installer ses caméras en Belgique !