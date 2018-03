Expédition Pairi Daiza revient pour une nouvelle saison sur RTL-TVI. Chaque semaine, en vue du magazine dominical, La Dernière Heure vous propose de découvrir les coulisses du parc animalier situé à Brugelette, près d’Ath.

Sept hectares. C’est l’espace dont disposent les dix-sept éléphants du parc Pairi Daiza (le plus grand groupe d’éléphants en Europe). Parmi eux, trois viennent d’Afrique et quatorze viennent d’Asie. "On les distingue grâce à leurs oreilles. Celles de l’éléphant d’Afrique ont la forme du continent africain alors que celles de celui d’Asie sont plus petites et en arrière", explique Kim, la soigneuse des éléphants. "Les éléphants africains sont également plus dangereux que les Asiatiques. La raison est simple : les premiers sont sauvages alors que les seconds ont été habitués à vivre avec l’homme."

Depuis septembre dernier, l’enclos des éléphants compte toutefois un nouveau résident, Ta Wan, un éléphanteau dont le nom signifie rayon de soleil en thaï. Kim se rappelle très bien de la nuit au cours de laquelle le bébé éléphant a vu le jour : "Après vingt-deux mois de gestation, Khaing Hnin Hnin s’apprêtait à accoucher. L’équipe suivait son évolution de près via des caméras, notamment pendant la nuit car c’est à ce moment que les éléphants ont l’habitude de mettre bas. Après plusieurs fausses alertes, l’éléphanteau est enfin arrivé. On l’a compris à la façon dont les autres éléphants ont encerclé Khaing Hnin Hnin en criant. C’est le signe que la poche de la mère allait se percer et que Ta Wan, premier mâle de la famille, allait bientôt naître." À peine né, Ta Wan a déjà tout d’un grand et se met sur ses quatre pattes…

Six mois plus tard…

Il y a une semaine, nous poussons à nouveau la porte du superbe parc encore fermé au public (il ouvrira le 31 mars prochain). Âgé de six mois, Ta Wan a bien grandi et s’apprête à recevoir, comme ses camarades, plusieurs friandises à l’occasion de la fête des éléphants. "C’est un jour spécial. Nous avons disposés plusieurs aliments que les éléphants n’ont pas le droit de manger tous les jours comme de la pastèque, des bananes ou encore des pommes. C’est en quelque sorte un dessert pour eux", explique Kim qui souligne que Ta Wan est le seul éléphant mâle pouvant jouir de cette belle surprise. "Les éléphants mâles adultes sont plus solitaires. On ne peut avoir de contacts directs avec eux car en période de chaleur, ils peuvent être très agressifs."

Un avion passe au-dessus du parc. Les éléphants, habitués au bruit, ne bronche pas. Ce qu’ils convoitent : l’excellent mets qui s’offre à eux. À peine lâchés, les mammifères de plusieurs tonnes à la peau rugueuse se ruent sur leur dessert, laissant peu d’espace à Ta Wan qui essaye de se faufiler tant bien que mal parmi ses camarades afin de pouvoir, lui aussi, fêter dignement cette fête des éléphants.

>>> Tous les dimanches à 18h25 sur RTL-TVI.