"Aujourd’hui, on tourne vers une société à l’anglo-saxonne", estime Fabrice Éboué - qui sera ce jeudi au gala télévisé du Voo Rire - lorsqu’on évoque avec lui l’épisode où l’animateur Tex a été viré pour une mauvaise blague sur France 2. "Tu as certains groupes de pression et tu te retrouves alors dans un petit corridor très étroit. Puis, à la fin, on va te taxer de ne plus rien dire. Moi je ne veux pas m’embêter avec cela. Je sais que je suis clair avec moi-même. Non, je n’ai pas d’autocensure, ma seule censure, c’est quand le public ne rit pas. Car j’estime que ce n’est pas bon pour le rythme de mon spectacle. Tant que j’ai l’adhésion de la salle, je pense que le public est suffisamment intelligent et qu’il faut lui faire confiance."

