Au risque de sacrifier une nuit ou un week-end, les séries sont peut-être ce qu'il y a de plus chronophage. Le concept de "binge watching" représentait bien le problème : regarde la série... toute entière sans s'arrêter.

Plus efficace, bien que moins confortable, une solution existe! Elle s'appelle le "speed watching", soit le fait de "regarder vite". La technique est disponible grâce à des petites extensions que vous pouvez ajouter à votre navigateur Google Chrome ou votre lecteur multimédia VLC. Concrètement, un outil accélère de manière extrême votre série, réduisant votre épisode de 26 minutes en à peine quelques secondes. Et puis c'est fini. Au suivant !

"Plus on regarde de vidéos en accéléré, plus on s'habitue à la vitesse", explique un adepte du speed watching, à Forbes. "Je fais ça depuis deux ans et aujourd'hui, j'arrive parfaitement à regarder des séries deux fois plus vite que la vitesse normale." On vous laisse tester avec un épisode de Game of Thrones en tête d'article.

Profitez bien de votre épisode.