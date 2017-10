Télévision Ceux qui ont suivi "sur Canal Plus dans les années 90-2000 n'ont certainement pas oublié les humoristes qui y sont passés. Il y a eu Alain Chabat, Bruno Carette, Chantal Lauby et Dominique Farrugia dansBenoît Poelvoorde avec "Pierre-François Martin-Laval, Marina Foïs ou encore Jean-Paul Rouve dansOmar Sy et Fred Testot dans "

Sans oublier les parodies de "Message à caractère informatif".

La diffusion des "Deschiens" sur la chaîne cryptée à partir de 1993 a également permis à François Morel, Yolande Moreau, notamment, d'être médiatisés. Dans cette série pleine de second degré créée par Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, plusieurs personnages kitschs à souhait présentent par exemple des petites annonces ("3615 code qui n'en veut").

François Morel et Yolande Moreau forment un couple propriétaire d'une petite entreprise locale: la Fromagerie Morel...

Vingt ans plus tard, "Les Deschiens" vont revenir cette semaine grâce à Augustin Trapenard. Le journaliste culturel de France Inter (Boomerang) et de Canal Plus (21 cm) en a eu l'idée comme il l'explique au JDD. "C'est un hommage. Mine de rien, Les Deschiens faisaient la part belle à la littérature. C'était l'un des rares programmes humoristiques où l'on entendait régulièrement parler d'André Gide ou de Marguerite Yourcenar. Sur un mode certes décalé, mais nous voulions faire un clin d'œil à ce tropisme littéraire tout à fait étonnant."

Trois pastilles seront diffusées dans son émission littéraire "21 cm". L'acteur François Morel et l'actrice Yolande Moreau tiendront leur rôle mais c'est Augustin Trapenard qui remplace Olivier Broche pour jouer le fils du couple. Et pour l'occasion, ils ont décidé de lire le best-seller "Cinquante nuances de Grey". On n'arrête pas le progrès...