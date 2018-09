L'animatrice de "Max et Vénus" fera le tour des régions pour la grande action de mobilisation.

Après Benjamin Maréchal, c'est au tour de Fanny Jandrain de prendre les commandes du Viva For Life Tour. En fin d'année, alors que Sara de Paduwa, Adrien Devyver et Ophélie Fontana seront enfermés dans le cube de Viva for Life, l'animatrice de "Max et Vénus" fera le tour des régions pour accomplir des défis dans une nouvelle formule du Viva for Life Tour.

Un nouveau duo à la présentation de Viva For Life

Autre nouveauté lors de la grande action Viva For Life. Enfermé dans le cube, Adrien Devyver ne pourra pas assurer la présentation de l'événement cette année. Walid, ancien animateur de "The Voice Belgique" et animateur de "C'est presque sérieux" sur La Première, a été choisi pour le remplacer aux côtés d'Anne-Laure Macq.