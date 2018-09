La semaine dernière, l’émission “les Terriens du dimanche” a été le théâtre d’un clash entre Eric Zemmour et Hapsatou Sy.

En effet, le polémiste avait critiqué le prénom de la chroniqueuse Hapsatou Sy, qu’il ne trouvait pas assez français. Dans une scène coupée au montage-mais filmée par une maquilleuse et diffusée sur le net-Eric Zemmour a affirmé que le prénom Hapsatou “était une insulte à la France”. Dans la foulée, elle a lancé jeudi une pétition demandant d’ “interdire de médias les personnes portant des messages d’incitation à la haine”. La pétition a déjà recueilli plus de 200.000 signatures. Nous avons donc posé cette question à trois chroniqueurs bien connus et aux opinions souvent contraires: Michel Henrion, Marcel Sel et Emmanuelle Praet. Les médias doivent-ils arrêter d’inviter Eric Zemmour ? Doit-il être interdit de médias ?

(...)