Les vacances d’été viennent à peine de commencer mais loin de prendre congé, les chaînes de télévision préparent minutieusement leur rentrée. La grille des programmes de septembre se dessine petit à petit, laissant apparaître quelques surprises, notamment en ce qui concerne la case du dimanche midi de La Une.

Selon nos informations exclusives, la RTBF réfléchirait, en effet, à sortir des sentiers battus en déplaçant À votre avis, son débat politique, à la case du mercredi soir, et plus précisément à la suite de Questions à la Une qui commencera plus tôt pour finir plus tôt.

Un changement qui n’est pas dû au hasard puisque la chaîne compte sur le magazine de Franck Istasse pour rebooster son audience en perte de vitesse. Un an après son arrivée à l’antenne, l’émission de Sacha Daout - qui a succédé aux Décodeurs et encore avant à Mise au point - sera donc contrainte de refaire ses preuves tout en gardant la même équipe et la même formule.

Celle-ci sera d’ailleurs toujours diffusée en direct malgré l’heure tardive de diffusion. Une façon de ne pas se disputer les personnalités politiques avec la maison d’en face. Encore faudrait-il qu’elles acceptent de débattre avec les chroniqueurs à une telle plage horaire…

Appel à candidatures

"Ça a bien fonctionné l’année dernière donc on tente à nouveau l’expérience", nous explique Sacha Daout concernant les jeunes étudiants universitaires qui ont été invités, tout au long de la saison, à poser leurs questions à la personnalité politique présente sur le plateau de l’émission.

Le journaliste a d’ailleurs récemment lancé un appel à candidatures pour accueillir de nouvelles têtes dans son émission. "On veut vraiment donner la parole à tout le monde. On a eu de bons interlocuteurs cette saison et espérons en avoir de nouveaux", ajoute celui qui a dynamisé l’émission en la rendant plus présente sur les réseaux sociaux via le Facebook Live et MatchTalk.

Quoi pour remplacer ?

Si ce changement a bien lieu à la rentrée, la RTBF devra trouver un programme capable de faire face à C’est pas tous les jours dimanche, à la case, alors vide, du dimanche midi. Celle-ci serait peut-être "remplie par une émission qui parlerait de sport", nous murmure-t-on…

Un grand écart d’audience

Si À votre avis a connu quelques beaux scores d’audience, l’émission dominicale n’a pratiquement jamais rassemblé autant de téléspectateurs que C’est pas tous les jours dimanche, programme qui lui fait face tous les dimanches midis sur RTL-TVI. L’écart entre les deux chaînes à cette tranche précise est flagrant. Le débat politique mené par Christophe Deborsu (ancien journaliste de la RTBF) attire, chaque semaine, environ 50.000 têtes en plus que son concurrent ertébéen. Les scores d’audiences d’À votre avis n’ont d’ailleurs fait que baisser avant la pause estivale, profitant à C’est pas tous les jours dimanche qui a gagné des téléspectateurs.