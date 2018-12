1. D’humour et d’eau fraîche : "Je me souviendrai toujours la première où j’ai rencontré Fabrice. C’était lors des portraits. Je me suis dit : Celui-là, il va me donner du fil à retordre ! (rires ) J’étais face à un sacré personnage. Et, je l’avoue, j’étais désarçonnée. Je ne savais pas du tout comment j’allais devoir l’aborder. Mais, c’était un défi que je voulais relever. Je sentais qu’il allait falloir que je trouve la porte d’entrée pour connaître le vrai Fabrice, celui qui se cache derrière son humour."

2. Sur les traces de son enfance : "Lors de son portrait, Jules m’a emmenée dans une forêt qui se trouve à quelques centaines de mètres d’un endroit où j’ai passé toute mon enfance, près de chez mes grands-parents. Je me suis donc retrouvée dans mon élément, avec Jules qui me cuit du lard sur le feu. Je n’avais pas du tout l’impression d’être en tournage mais en vacances. C’était un moment magique et particulier."

(...)