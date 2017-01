"Mon album Danser sous la pluie n’est pas un clin d’œil à Danse avec les stars mais par contre, Danse avec les stars est un clin d’œil à Danser sous la pluie ."

Connu pour ses rôles dans les comédies musicales Mozart, l’opéra rock et La Légende du roi Arthur, le chanteur de 35 ans (L’Assasymphonie) vient de sortir son 2e disque solo et a composé trois titres pour Céline Dion en même temps que sa participation à Danse avec les stars . "Les artistes, en général, sont superstitieux. Cela faisait deux fois que TF1 me le proposait et comme mon album s’appelait Danser sous la pluie … Je me suis dit que c’était peut être bien un signe !"

Pourquoi avoir refusé la première fois ?

"J’étais moins bien dans ma peau à l’époque, moins bien dans mon corps. Je ne me voyais donc pas le mettre en valeur, surtout que je n’avais jamais dansé de ma vie. Après La légende du roi Arthur, j’ai fait beaucoup de sport. J’ai donc perdu 10 kilos et j’acceptais déjà un peu mieux mon corps. Et comme la danse est l’expression du corps, je me suis dit que c’était le moment de le laisser s’exprimer. Je craignais un peu Pietra dans le jury car c’est une danseuse étoile mais elle ne se focalise pas sur la technique. Elle pense comme moi, c’est en dansant sincèrement qu’on devient bon danseur."

Que vous a apporté cette émission ?

"Une super belle exposition. Cela permet de me faire connaître, même de manière plus personnelle car c’est ce que les gens aiment, savoir à qui ils ont à faire. Les émissions servent à ça. J’ai aussi appris énormément sur la scène, le stress et le tract. Du coup, je chante beaucoup plus lâché aujourd’hui, je prends du plaisir !"

Paradoxal pour un timide de se mettre autant à nu…

"C’est vrai que je suis un artiste un peu introverti. L’émission m’a servi pour cela, je suis moins timide et j’ai surtout moins peur des gens. Car j’y ai montré mes faiblesses, on n’est parfois pas à la hauteur, mais c’est ça la vie."

Danser aux côtés de la jolie et talentueuse Candice Pascale n’était pas déstabilisant ?

"Oui, en répétitions, c’est vrai. L’expression du corps avec quelqu’un que tu ne connais pas. Candice est surtout super humaine, elle prend son rôle vraiment à cœur. Elle est une prof disponible et pédagogue. On est devenu hyper copains et assez proches, on redanse sur la tournée, en télé et j’aimerais bien l’avoir dans un de mes prochains clips. On est un couple qui va bien ensemble, esthétiquement. Deux bruns ténébreux, un beau couple de danse, mais pas dans la vie hein (sourire)!" {{2}}

Romantique, le Florent Mothe ?

"Très !"

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.