Un journaliste du Petit Journal a fait parler des militants anti-IVG venus manifester à Paris, le 22 janvier dernier.





De manière générale, les anti-IVG plaident pour l'abstinence, pour ceux qui ne désireraient pas avoir un enfant dans l'immédiat tout du moins. Une femme avouera ne pas s'abstenir mais être également mère de six enfants, même son de cloche pour un homme d'un certain âge qui indiquera avoir sept enfants, tandis qu'un jeune homme sera épinglé pour sa (très) légère argumentation. Ce dernier conclura d'ailleurs en trouvant une échappatoire: " Je n'ai pas de cycle, je ne suis pas une femme."





Un homme d'un certain âge expliquera qu'il faut réfléchir avant d'agir et ne pas " se faire bai*** par n'importe qui et n'importe comment".