France Télé menacé par Sarkozy ?

Télévision

Nicolas Sarkozy verrait-il d'un mauvais oeil la diffusion d'un reportage sur l'affaire Bygmalion, qui met en cause le financement de sa campagne de 2012 ? "Le Canard Enchaîné" indique en tout cas dans ses colonnes que le candidat Les Républicains aurait fait pression sur France Télévision pour que ledit reportage ne soit pas proposé aux téléspectateurs ce jeudi 8 septembre. Ses représailles ? Le journal au palmipède cite l'annulation de la participation de "Sarko" au magazine "Emission politique" du 15 septembre prochain (qui sera animé par David Pujadas et Léa Salamé). France Télé se verrait également retirer le droit de diffuser les débats de la primaire.

Il est également précisé que la date initiale de diffusion était le 29 septembre, soit au beau milieu de la campagne pour la course à la primaire ! France Télé aurait finalement trouvé une solution: plutôt que de le diffuser après la primaire (soit fin novembre, minimum), l'idée était de le diffuser plus tôt (le 8 septembre, donc)... dans une version écourtée, explique Ozap. Une décision qui aurait jeté un froid entre le directeur de l'information Michel Field et Elise Lucet, nouvelle tête de gondole d'"Envoyé spécial", qui comptait sur ce reportage pour entamer la nouvelle mouture de l'émission fin septembre. Celle-ci n'aurait pas hésité à crier à la censure auprès de son patron.

Mais que peut bien contenir ce reportage pour susciter une telle réaction du candidat de droite et de tels remous au siège de France Télé ? Il y aurait entre autres une interview exclusive de Franck Attal, le patron d'Event&Cie, une filiale de Bygmalion, précisément celle qui était en charge de l'organisation des meetings parfois pharaoniques de la présidentielle de 2012. "La diffusion de ce sujet est vécue comme une véritable provocation par l’ancien chef de l’État", explique le journaliste et spécialiste des médias Renaud Revel sur son blog.

"Le Canard Enchaîné" indique également avoir contacté la responsable de la communication de Sarkozy. Celle-ci nie les pressions évoquées par le journal, tout en reconnaissant avoir eu des échanges parfois houleux avec les journalistes du magazine télé. Elle ajoute avoir été en contact avec Michel Field.

Rappelons que le parquet de Paris a demandé à ce que Nicolas Sarkozy soit renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "financement illégal de campagne électorale".