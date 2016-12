Télévision François De Brigode et Laurent Mathieu, les deux présentateurs carolos du JT de la RTBF, nous emmènent à la découverte de leur Charleroi.

Ils se sont installés à Bruxelles pour le travail mais leur cœur, lui, est resté dans le sud de la Belgique, et plus particulièrement à Charleroi, ville où ils sont nés, où ils ont grandi (pratiquement dans la même rue d’ailleurs) et où ils ont fait leurs premiers pas dans le journalisme. Alors que la grande action de mobilisation Viva For Life prend fin sur la place de la Digue de Charleroi, les présentateurs carolos du JT de la RTBF, François De Brigode (54 ans) et Laurent Mathieu (31 ans) - qui a commencé la présentation du JT du week-end depuis le 8 octobre dernier - reviennent aux sources et nous font découvrir leurs points d’attache dans cette ville en pleine évolution.

Avant d’aller manger un plat de pâtes à Emozione Latina, un des restaurants carolos préférés de François De Brigode, rendez-vous au Musée de la photographie, où l’on peut retrouver les clichés de Jeanloup Sieff jusqu’au 7 mai prochain, et au Rockerill, salle de concert installée sur le site des anciennes forges de la Providence. Deux lieux témoignant des passions respectives (et parfois partagées) des deux journalistes : la photographie et la musique. "On est tous les deux fans des Rolling Stones et de Bruce Springsteen. On débriefe tous les nouveaux albums, les biographies ou encore les DVD’s", nous explique Laurent Mathieu qui est d’ailleurs guitariste pour 4menstanding, un groupe qu’il a créé avec ses amis.

