Télévision François de Brigode passionné par les Rolling Stones compare ses photographies du groupe avec celles de Paul Coerten à 40 ans d’intervalle.

"Non, ça ne prend pas du tout de place", ironise Marie-Bernard Schneiders au sujet de la série de vinyles, parfois rares, et de livres tournant autour du rock’n’roll que François de Brigode, son compagnon, a disposé au rez-de-chaussée de leur maison. "J’ai même dû liquider ma vaisselle pour lui laisser de la place !" (rires) Un groupe, les Rolling Stones, a toutefois une place privilégiée dans pratiquement toutes les pièces de l’immeuble. Tantôt dans la chambre, tantôt dans la cuisine.

"Cette photo a été prise en backstage de l’un de leurs concerts", nous raconte le présentateur du JT en nous montrant du doigt un cliché accroché au mur où on le retrouve, avec sa compagne, aux côtés de Mick Jagger et Charlie Watts. "Si je dois décrire les quatre personnalités. Je dirais que Mick Jagger est le vrai patron du groupe. Il a un œil sur tout, même sur le backstage. Mais, il est très décontracté. Charlie Watts est sérieux mais tout aussi souriant. Keith Richards et Ron Wood sont, quant à eux, ceux qui déconnent. Ils ont 13 ans d’âge mental mais ils s’en foutent, ils sont très drôles." Une rencontre lors de laquelle un souvenir ne peut être évité : le fameux concert des Stones interdit en France qui a finalement eu lieu à Forest National. "Quand on leur dit Forest National, ils savent ce que ça veut dire. C’est un souvenir de leur gigantesque parcours."