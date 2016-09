Françoise Schepmans au jeu Septante et un

Télévision

La bourgmestre Françoise Schepmans (MR) et 70 autres Molenbeekois feront ce jeudi leur maximum pour représenter avec honneur la commune dans l’émission télévisuelle Septante et un de RTL TVI.

À l’instar de Tournai, Estaimpuis ou Gerpinnes, Molenbeek est une des huit communes invitées à participer à l’émission durant cette rentrée télévisuelle. Dans cette séquence enregistrée ce jeudi et diffusée le mercredi 19 octobre, Françoise Schepmans affrontera les habitants de l’entité. "Dans tous les cas, Molenbeek sera gagnant. C’est l’essentiel !", indique la libérale.

Dans Septante et un, le but du candidat unique est d’éliminer les 70 personnes du public. Pour cela, celui-ci peut choisir les questions auxquelles lui-même et l’assistance devront ensuite répondre. Afin de trouver assez de participants rapidement, des contacts ont notamment été pris avec les clubs de football du RWDM et du White Star, et celui de hockey du Daring.

Pour la bourgmestre, la diffusion d’un petit reportage sur la commune le jour de l’émission a joué un rôle important dans son choix de participer. "Cela va permettre de montrer Molenbeek sous un autre jour, d’améliorer son image. Il y aura des questions sur la commune, mais je la connais bien. J’ai juste revu quelques dates et les noms des bourgmestres", sourit-elle.