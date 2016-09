Frédéric Lopez : "Je ne regarde jamais la télévision !"

Télévision

Il a pris pour habitude d’emmener les célébrités à la découverte d’une destination inédite dans Rendez-vous en terre inconnue ou à la campagne dans Parenthèse inattendue. À partir de ce lundi, Frédéric Lopez se lance dans une toute nouvelle aventure intimiste, quotidienne cette fois-ci, intitulée Mille et une vies et s’installant à la place de Toute une histoire présenté par Sophie Davant sur France 2. "C’est une émission qui se déroulera en trois temps. Chaque jour, je discuterai avec une personne anonyme ou une célébrité à l’histoire hors du commun, qui a surmonté des épreuves, dans le patio. Cette personne me présentera ensuite des proches, des gens qui étaient là aux moments difficiles, à qui elle veut dire merci d’exister. Enfin, je voulais terminer par quelque chose de plus fun. Ce sera à mon tour de leur présenter des amis. Je leur dirai la raison de leur présence et on prendra tous place autour d’une table pour refaire le monde."

Cette émission, c’est une idée à vous ?

"Tout à fait. Je me suis battu pour que cette émission existe et, une fois qu’on m’a donné la case, je ne savais plus quoi faire. (rires) Je savais juste que je voulais faire ce que je sais faire de mieux : m’intéresser aux gens, à leur histoire. Maintenant, en regardant Mille et une vies , vous voyez ma vie rêvée."

La quotidienne ne vous effraye-t-elle pas un peu ?

"Totalement ! "France 2 a mis deux mois à me convaincre de réaliser cette émission. J’avais peur de la quotidienne. Pourtant tous présentateurs de la terre diraient oui à une case quotidienne d’une heure et demie. J’ai essayé de comprendre et il y avait la question de la douleur. J’associais le témoignage au malheur. J’avais peur d’être trop touché par l’histoire des gens. J’appréhendais les profils. Il m’a fallu 10 ans pour me libérer de certaines peurs… Vous savez, quand j’ai regardé Toute une histoire, j’ai pleuré pendant une heure ! C’est pour ça que je rencontre, dans le cadre de l’émission, des personnes qui ont surmonté des épreuves. Chaque semaine, mon psy me répète que je dois cesser d’être dans une relation d’aide. Je me sens obligé d’aider alors qu’on ne m’a rien demandé."

Êtes-vous toujours à la poursuite du bonheur ?

"Non, j’ai arrêté car j’ai découvert que ça n’existait pas. C’est une semi-blague car on peut passer une vie entière à se définir. Et, là on n’en finit pas. Je me suis ramassé plusieurs fois et, au final, j’ai enfin compris. Par contre, j’ai découvert cette émotion universelle positive : la joie."

Comment s’est passé le premier enregistrement, celui où vous rencontrez Hazel ?

"Cette jeune femme m’a bouleversé. En l’écoutant parler de ce qu’elle a vécu, j’avais tout le temps envie de la prendre dans mes bras. Et, au bout d’une heure, je n’arrivais toujours pas à partir…"

Qu’est ce que vos échecs à la télévision (comme Folie Passagère, par exemple) vous ont appris ?

"D’abord que ce n’était pas grave. J’ai grandi comme tout le monde dans un pays où on a peur de l’échec. Quelqu’un qui a vécu un échec n’est pas le même genre de personne que celle qui en a vécu un. Je me rappelle quand mon émission sur le bonheur s’était ramassée, je n’osais pas sortir de chez moi le matin. J’avais l’impression que tout le monde allait me jeter des tomates. (rires) Puis, j’ai vu que j’avais le droit de respirer quand même. Finalement, j’ai appris qu’il ne fallait pas expliquer les choses mais les vivre. Gérard Jugnot m’a dit un jour : En terre inconnue tu montres le bonheur, ici tu l’expliques. Et, il avait tout à fait raison. On entend plus parler de bonheur à la télévision mais on peut, par contre, filmer toutes ces émotions que sont la peur, la joie, la colère ou encore la tristesse."

Regardez-vous ce qu’il se fait sur les télévisions étrangères ?

"Non, pour deux raisons. D’abord parce que j’ai une vie très remplie et je ne passe pas mon temps devant la télévision. Je regarde jamais la télévision. Quand je suis à l’étranger, je n’allume pas la télévision non plus, je préfère sortir et voir ce qui se passe. J’ai compris que j’arrivais à créer parce que je n’étais pas influencé par les autres. C’est une habitude."