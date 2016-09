"Game of Thrones" parti pour entrer dans l'histoire aux Emmys

Télévision

"Game of Thrones" pourrait devenir le programme de fiction le plus décoré de l'histoire des Emmy Awards lors de la cérémonie de dimanche, pour laquelle une mini-série sur l'affaire O.J. Simpson part en tête des nominations.

"Game of Thrones" accumule déjà 35 Emmys, les trophées de la télévision américaine, en six saisons diffusées, en incluant 9 statuettes récoltées le week-end passé aux Creative Emmys, qui récompensent les métiers techniques.

Dimanche, cette saga fantastique sur des clans qui s'affrontent pour la domination du Trône de fer part favorite dans la catégorie meilleure série dramatique. Plusieurs de ses acteurs font partie des favoris pour les prix d'interprétation: Kit Harrington, Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke...

La série pourrait briser le record de statuettes pour un programme de fiction depuis la naissance en 1949 de ces prix les plus prestigieux de la télévision américaine, dépassant "Frasier" (37 Emmys).

"Cela devrait être une soirée victorieuse pour +Game of Thrones+", qui avait déjà triomphé avec 12 statuettes l'an dernier, pronostique Chris Beachum, rédacteur en chef du site de pronostics Goldderby.com.

"La série devrait décrocher au moins trois trophées et battre le record", prédit Debra Birnbaum, rédactrice en chef télévision chez Variety, la bible du secteur audiovisuel.

C'est l'émission comique "Saturday Night Life" qui détient le record toutes catégories confondues, avec 48 statuettes.

La mini-série "American Crime: The People vs O.J. Simpson", docu-fiction sur la bataille entre les avocats de l'ex-star du football accusée de double meurtre et la procureure Marcia Clark, pourrait également faire partie des grands gagnants de dimanche.

Après avoir enthousiasmé la critique et récolté des audiences spectaculaires, les 10 épisodes diffusés sur la chaîne FX affichent 13 nominations et ont déjà gagné 4 Creative Emmys.

Des oubliés enfin récompensés ?

L'actrice Sarah Paulson, qui interprète avec maestria Marcia Clark, fait notamment partie des finalistes pour le meilleur second rôle féminin.

La série d'espionnage "The Americans" pourrait de son côté décrocher quelques victoires surprises: acclamée par la critique, elle a souvent été nommée mais rarement récompensée.

Ses interprètes Matthew Rhys et Keri Russell font notamment partie des favoris pour les meilleurs acteurs ou actrices dramatiques.

Keri Russell fera toutefois face à la concurrence rude de Viola Davis, professeure de droit criminel dans "Murder". Elle avait été l'an dernier la première Afro-Américaine à remporter la statuette de meilleure actrice dramatique.

Les experts jugent aussi que Robin Wright est une prétendante naturelle pour ce prix: elle est nommée pour la quatrième fois pour le rôle de Claire Underwood dans le thriller politique "House of Cards" mais n'a encore jamais remporté d'Emmy.

"Il y a presque autant de suspense dans la course pour le meilleur acteur", remarque Tom O'Neil, fondateur de Goldderby.com.

La star de "House of Cards", Kevin Spacey, n'a jamais gagné d'Emmy non plus malgré son incarnation magistrale du politicien avide de pouvoir Frank Underwood. Il aura toutefois face à lui un rival difficile à évincer: Rami Malek, vedette de "Mr. Robot", l'une des nouvelles séries les plus en vue à la télévision américaine.

Julia Louis-Dreyfus pourrait elle aussi se faire une place au Panthéon des Emmys: elle est largement favorite pour le prix de la meilleure actrice comique grâce à son rôle de présidente incompétente et loufoque dans "Veep". Ce serait la cinquième fois d'affilée qu'elle le remporte.

Celle qui a été révélée dans "Seinfeld" avait aussi remporté le prix de la meilleure actrice en 2006 pour "Old Christine".

Déjà lauréate cinq fois, "si elle l'emporte dimanche elle battra le record" détenu par Candice Bergen, souligne Chris Beachum.

Les 68e Emmy Awards seront diffusés sur la chaîne ABC depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles, lors d'une soirée haute en glamour présidée par l'animateur vedette Jimmy Kimmel.

Elle commencera à 17H00 locales (00H00 GMT) et une litanie de stars (Claire Danes, Kiefer Sutherland, Tina Fey, Amy Poehler) se succèderont sur scène pour remettre des prix.

C'est la deuxième fois que Kimmel présente les Emmys, considérés comme les Oscars de la télévision: "Je pense qu'il sera très drôle" et que la soirée "obtiendra de meilleurs scores d'audience que l'an dernier" quand elle avait atteint un plancher historique à 11,8 millions de spectateurs, conclut Chris Beachum.