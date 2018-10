Le stade Roi Baudouin, Georges Grün le connaît comme sa poche pour y avoir joué à plusieurs reprises en tant que Diable Rouge. Ce vendredi, c’est à partir de ce lieu mythique belge que l’ex-footballeur professionnel commentera, aux côtés d’Emiliano Bonfigli, la rencontre Belgique - Suisse dans le cadre de la Nations League. Au bout du fil, l’homme replonge dans ses souvenirs avec émotion… "RTL a malheureusement perdu les Diables Rouges au moment où ils ont explosé, donc ça me fait plaisir de les retrouver grâce à la Nations League. D’autant plus que le match de ce vendredi se déroulera dans l’ambiance du stade Roi Baudouin, un endroit que je connais très bien pour y avoir souvent joué. J’ai d’ailleurs toujours de l’émotion quand je retourne dans les couloirs du stade", raconte Georges Grün qui croit en une victoire de la Belgique au terme de la rencontre. "On doit s’imposer même si la Suisse est une équipe qui me plaît assez bien parce qu’elle est solide et qu’il y a beaucoup de bonnes individualités comme le gardien, par exemple."

Et du côté de la Belgique, misez-vous sur un membre de l’équipe en particulier ?

(...)