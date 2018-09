Il est ce qu’on appelle un touche-à-tout. À 54 ans, Gérald Watelet a, en effet, plus d’une corde à son arc. Présentateur de C’est du Belge et chroniqueur, depuis peu, de Max et Vénu s, le Namurois est également bien connu des téléspectateurs français qui suivent ses achats dans Affaire conclue.

Présentée par Sophie Davant, cette dernière se marie très bien avec la décoration d’intérieur et la collection d’œuvres d’art, deux autres passions qui ont poussé Gérald Watelet à accomplir l’un de ses rêves : avoir sa propre boutique d’antiquités. Baptisée Gerald Watelet Interiors, elle ouvrira ses portes à Uccle à la fin du mois d’octobre. "C’est un projet que j’ai mis sur pied avec un antiquaire français. On y trouvera des antiquités, des objets vintage, des abat-jour sur mesure et encore bien d’autres choses. Alors que lui se chargera de la garantie qualité des pièces, moi, je m’occuperai de la décoration", explique Gérald Watelet.

Les femmes à l’honneur

L’ouverture de cette nouvelle boutique lui prendra du temps, certes, mais il ne compte pas délaisser la télévision pour autant. "Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Cela fait maintenant douze ans que je suis dans C’est du belge et je ne me lasse toujours pas. C’est une émission dont la Belgique a besoin, selon moi", explique l’animateur qui sera d’ailleurs aux commandes, avec Anne-Laure Macq, d’un numéro spécial C’est du belge diffusé en direct dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’événement intitulé Brux’Elles mettra, cette année, les femmes à l’honneur avec une affiche 100 % féminine. "Je trouve formidable que l’on dédie cette fête aux femmes cette année. C’est un beau thème que je soutiens. C’est du belge sera toutefois présenté par un homme, moi en l’occurrence, mais je promets d’y mettre toute ma part de féminité sans me faire passer pour un travelo !" (rires)

Selon Gérald Watelet, si l’émission C’est du belge est encore à l’antenne après autant d’années, c’est parce qu’elle a réussi à se repositionner à temps pour répondre aux attentes des téléspectateurs. "On a abandonné à temps le côté royal qui faisait partie de l’ADN du magazine lors des premières saisons. On a fait le choix de nous centrer sur l’excellence belge et le public s’y retrouve beaucoup plus. Les Belges sont moins contemplatifs de la royauté qu’avant. Aujourd’hui, on raconte la Belgique à travers ceux qui la font vraiment, à savoir les artistes."