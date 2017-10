Bienvenue dans Retour vers le futur, version émission de divertissement de la RTBF. Avec Sara de Paduwa en Doc de cette Famille à remonter le temps. " Ce choc spatio-temporel est un beau pari du service public !", nous assure l’animatrice bien connue des auditeurs de Vivacité.

En effet, cette émission aussi nostalgique que feel good propose à trois familles d’être propulsées le temps durant 3 jours et dans 3 époque s différentes (années, 70, 80 et 90). Place ce soir aux années 70 avec la famille Descamps du Brabant Wallon. Et retour donc à cette décennie pattes d’eph, look pelle à tarte et col roulé pour une époque où l’on jouait au ping-pong à la télé avec sa console Atari, où le jokari faisait fureur dans les cours de récré et où les héros s’appelaient Starsky et Hutch, Columbo ou Zorro. "C’était aussi marrant de rencontrer les vedettes de l’époque confie Eric, le papa, qui a eu la chance de partager un repas familial dans un camping punk avec Dave. On a beau dire que c’est un chanteur à midinettes, c’est un gars hypersympa. On refaisait le monde avec lui !" "Dave, pour mon père, c’est comme si c’était Stromae pour nous, renchérit sa fille au sujet du chanteur hollandais de 73 ans. La pire épreuve pour moi reste celle où on a dû goûter de la cervelle… Rien qu’en revoyant les images, j’ai encore l’odeur. Ça me dégoûte (sourire) !"

Le prochain prime en mode revival tournera donc lui autour des années 80 et le suivant des années 90 (diffusion d’ici à la fin de l’année). "Les années 80, on n’avait pas conscience que c’était une époque incroyable, confie Alec Mansion, guest surprise de la prochaine émission spéciale années 80 (avec la famille du chanteur de Zappeur Palace). C’était juste une continuité des années 70. D’ailleurs, si je pouvais remonter le temps, ce serait en 1969/70, c’est-à-dire dire à la fin des Beatles où la musique pop rock est devenue hyper intense et intéressante. L’époque des Who et Led Zeppelin, là où il y a eu une explosion créative dans la musique. Quand les Beatles ont changé les codes avec ces quatre garçons dans le vent devenus plus fous et audacieux. Une vraie créativité et liberté totale qui me manque un peu aujourd’hui."

Une époque tout aussi importante aux yeux de l’interprète de C’est l’amour (Léopold Nord&vous) aujourd’hui âgé de 59 ans. "J’avais eu la chance de rencontrer Marc Moulin, souligne-t-il. Dans les années 70, il était considéré comme un génie musical venant du jazz fusion. Ses samples sont aujourd’hui repris par énormément de rappeurs américains. Bref, on faisait de la musique avec passion et sans pression des maisons de disque ni des radios."

Un avant-goût des années 80

Si pour Alec Mansion, on ne se rend compte que 20 ou 30 ans après que les années 80 étaient une époque formidable, une chose l’a particulièrement marqué dans cette période. "Ce sont les moyens techniques que la musique a commencé à développer. Le système de programmation de la musique, le fait qu’on remplace de plus en plus les musiciens par des synthétiseurs, etc. Ça, c’était le gros changement. Cette espèce de liberté de créativité qu’on avait. La radio n’était pas encore formatée et beaucoup plus ouverte. Tout était permis, c’est pour ça qu’on a fait des chansons comme C’est l’amour, C’est la ouate ou Partenaire particulier. Car on était des apprentis sorciers (sourires) !"

Mais qui avaient-ils donc bien dans ces années-là pour que le public soit aussi demandeur de ce genre de chansons (la tournée Stars 80 notamment). "Les années 70, c’est de la nostalgie mais les années 80, c’est plus un sourire, quelque chose d’amusé et de festif, analyse le Belge. Quand on pense aux années 70, c’était plus triste et romantique. Les années 80, ce sont quand même les années de la fête. Pendant Stars 80, on voit que les gens ne viennent pas pour un concert mais bien pour faire la fête. Pour réveiller en eux le côté festif."

Bref, des années très insouciantes pour contrebalancer une actualité qui ne l’était pas du tout. "Y avait Tchernobyl, le sida, etc., conclut-il. Il y avait donc ce besoin de relâchement. Ce qui est très proche de ce qu’on vit aujourd’hui, avec la pression politique et économique. Tout ça fait qu’on a des chansons ou des films un peu fous. Les choses sont devenues plus formatées. Les gens vont voir le film de tel réalisateur ou bien ils n’écoutent plus que cette radio qui diffuse leur genre musical. On s’ouvre moins. Mais pour moi, ce n’était pas mieux avant pour autant. On a de merveilleux artistes à présent aussi !"