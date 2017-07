Il y a un an, Grégoire Lyonnet faisait un retour remarqué dans Danse avec les stars, émission qu’il avait décidé de quitter en plein milieu de la saison 5 parce qu’il avait besoin de faire une "pause". Après avoir emmené Camille Lou, chanteuse de comédies musicales, au sommet lors de la saison dernière - elle finit à la deuxième position de la saison 7 derrière Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova -, le danseur et chorégraphe de 31 ans choisit à nouveau de quitter l’aventure dansante, explique le magazine Gala.

Une triste nouvelle pour Danse avec les stars qui perd l’un de ses danseurs phares. Celui qui a rencontré Alizée, sa future femme, sur le plateau de l’émission de TF1 n’est cependant pas le seul à prendre le large. Outre le départ de Denitsa Ikonomova, annoncé par la danseuse en décembre dernier, Yann-Alrick Mortreuil et la petite nouvelle, Marie Denigot, auraient également décidé de mettre un terme à leur participation avec le programme diffusé en fin d’année sur la chaîne privée.

La huitième saison de Danse avec les stars s’annonce donc remplie de changements. Et, cette fois-ci, les candidats ne sont plus les seuls concernés…