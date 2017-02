Dimanche soir, en prime time, GuiHome vous détend sur scène a rassemblé presque autant de téléspectateurs (710. 819 téléspectateurs) sur la chaîne privée que son nombre de fans sur sa page Facebook (727.000) et même 5.000 de plus (705.915) que son metteur en scène, François Pirette, lors de son dernier spectacle le 25 décembre 2016, Pirette est de retour… Mais non ? Messie !

Le phénomène namurois avec ses vidéos humoristiques postées sur Facebook (contant souvent les déboires des étudiants) a ainsi réalisé 38 % de parts de marché. Et même 31, 5 % juste avant, avec son GuiHome, une feelgod story présenté par Caroline Fontenoy qui avait déjà rassemblé plus de 592.393 personnes devant sa petite lucarne. Bref, des chiffres loin devant La Une qui occupe la seconde place de ce dimanche avec son Jardin extraordinaire (375.250 téléspectateurs, soit 18, 8 %) et France 3 qui referme la marche avec Mister Bean dans le rôle de Maigret (154.348 Belges pour 8, 5 % de PDM).

Home Sweet GuiHome

Par ces chiffres, GuiHome confirme son aura depuis ses vidéos et son spectacle qui tourne depuis près d’un an partout en Belgique et a déjà rassemblé plus de 50.000 spectateurs. De bon augure avant de s’essayer bientôt en France. Avec sa chambre reconstituée sur scène, son sens de la répartie ou encore ses sketches intergénérationnels sur les cocasseries d’une visite médicale et le jouissif Top 10 des répliques de prof, le jeune homme d’à peine 24 ans semble déjà avoir les épaules solides pour aller encore plus loin. "En lui proposant de le mettre en scène, je n’ai fait que lui faire gagner du temps", comme le glissait François Pirette dimanche à l’antenne et dont sa récente perte de 18 kilos était visible à l’écran.

Le défi à venir pour le Norman ou Cyprien belge ? Se renouveler. Faire évoluer ce personnage à casquette vissée sur la tête, lunettes et accent namurois exacerbé. "C’est sûr qu’à 35 ans, si j’arrive avec une casquette à l’envers et que je dis que je suis toujours étudiant, je ne serai plus crédible", nous confessait récemment celui qui est censuré par sa maman ("Elle veille à ce que je ne sois pas vulgaire !") et pense tout doucement à se mettre sur YouTube avant d’écrire un second spectacle sur un personnage qui va grandir et sortir de sa chambre.

"Ce one-man-show va m’aider à évoluer avec l’arrivée d’autres personnages vivants. Sait-on jamais que je devienne papa un jour aussi (rire)"