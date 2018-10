Benjamin Castaldi et Matthieu Delormeau ont eu un énorme accrochage à propos de la sortie du livre "Laeticia, la vraie".

Mardi soir dans TPMP, Benjamin Castaldi et Matthieu Delormeau ont eu un énorme accrochage à propos de la sortie du livre "Laeticia, la vraie". Les deux chroniqueurs étaient en désaccord profond sur la publication de l'ouvrage et en sont venus aux mots.

Benjamin Castaldi expliquait que ce livre salissait la mémoire de Johnny Hallyday tandis que tous les autres chroniqueurs exprimaient leur désaccord avec son point de vue. "Ca me dérange, ça me fait de la peine pour lui. (...). Avec ce livre, il y a un seul grand perdant, c’est Johnny. (...) Ça me blesse, c’est dégueulasse !"

Matthieu Delormeau a voulu s'en mêler d'une façon très maladroite en évoquant le livre que Castaldi avait écrit sur sa propre famille. Et l'ancien animateur de TF1 a vu rouge : "Ça n’a rien à voir, mon père ne venait pas de mourir, espèce de connard ! Tu me casses les pieds maintenant ! Tu m'emmerdes, tu me fais chier ! (...) Ferme ta bouche !"