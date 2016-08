Hakima Darhmouch et Julie Morelle sur Chérie FM

Télévision

Inspirée par les femmes, Chérie FM propose, au quotidien, une série de rencontres avec des femmes aux engagements multiples. À partir de ce lundi 5 septembre à 15 heures, le journaliste Nicolas Gaspard tendra le micro à plusieurs invitées - une par semaine - qui partageront leur destin, leur vision des choses et raconteront leur histoire sur les ondes de la radio Pop Love - 100 % digitale - dans Les Chérie Actives.

"J’accueillerai des femmes aux parcours divers. Certaines sont chefs d’entreprise, d’autres grandes sportives. Il y aura tous les profils", explique Nicolas Gaspard, qui commencera la saison avec l’interview - découpée tout au long de la semaine - d’une journaliste bien connue du petit écran belge : Julie Morelle, présentatrice des JT du week-end de la RTBF.

"Julie parlera de tout sauf de ce qu’elle fait habituellement, c’est-à-dire son job à la télévision. On la découvrira sous une autre facette. On ne la verra plus simplement comme la présentatrice du JT. Elle nous parlera de son voyage en Afrique du Sud, par exemple."

La présentatrice de Lieux Interdits sur La Une ne sera d’ailleurs pas la seule à participer aux Chéries Actives. Hakima Darhmouch, présentatrice du RTL Info 19 heures, sera également de la partie, un peu plus tard dans l’année. La journaliste ertébéenne Nathalie Maleux et l’athlète belge Nafissatou Thiam pourraient également se livrer au micro de Nicolas. Les discussions sont en cours…