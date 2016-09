Il a disparu de "De quoi je me mêle": pourquoi ?

Télévision

L’année dernière, il incarnait le sympathique avocat wallon qui n’avait pas sa langue en poche - "J’étais un peu le papy, c’était amusant ce décalage par rapport à la bande de jeunes", nous dit-il aujourd’hui - dans De quoi je me mêle. Surprise cette saison, comme l’ont remarqué les fidèles du talk-show de RTL : Renaud Duquesne ne fait plus partie de l’équipe de chroniqueurs ! Aux abonnés absents sur la photo de famille officielle de l’émission, tout comme Emmanuelle Praet (cependant toujours autour de la table de C’est pas tous les jours dimanche).

Dans le cas de Renaud, avocat marchois réputé, un temps engagé en politique comme ses aînés - "Mais là c’est fini, j’en ai fait le tour de la politique !", nous affirme-t-il -, point de souvenirs fâcheux sur le plateau de De quoi je me mêle, ni de discorde, juste un changement de cap. Il avait beau "aimer y faire le pitre", il a moins sa place dans ce nouveau format, "plus divertissant avec moins d’analyse"... "Je n’ai pas trouvé anormal de prendre du recul… Cela s’est fait en totale concertation. Et si on m’invite pour une émission souvenirs, je serai heureux !" Renaud Duquesne a pris goût à la télé : "Là ça ne me manque pas, mais si on me disait que je n’en ferai plus du tout, ce serait autre chose". Et s’il devait participer à une autre émission ? "De l’analyse de faits divers ou de politique. J’aime titiller les gens et on doit être un peu dérangeant en télé!"

Reste que son métier , avocat, lui prend énormément de temps. "Au début de De quoi je me mêle, j’étais fatigué. Il fallait jongler avec les agendas. Vous savez, ça s’en va et ça revient, mais mon métier je l’aime et c’est aussi ma sécurité." Le juriste jamais avare en bons mots - "Tous les avocats ne sont pas coincés ou endimanchés" - garde cependant un pied au sein de RTL, en tant que chroniqueur d’On refait le monde en radio (chez Patrick Weber). Et prend aussi du temps pour sa famille - il est à nouveau papa à 48 ans d’un petit Lucas de 6 semaines - et pour son régime, entamé en janvier. "J’ai un peu laissé tomber, j’ai perdu 17 kilos. Je vais m’y remettre pour passer en dessous des 100 kilos !"