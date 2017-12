Nom du programme : “Couple ou pas couple”, présenté momentanément par Jean-Luc Lemoine. Le rendez-vous sur la chaine C8 est fixé quotidiennement de 17 à 19 heures, deux épisodes pour un total d’une heure trente d’antenne. Le principe ? Un couple de candidats doit déterminer les autres couples cachés parmi 20 quidams. Pour y parvenir, ils doivent… les regarder.

Et le 26 décembre, soudain, la digestion tardive des excès de la veille devint plus difficile pour certains téléspectateurs. Les deux joueurs aperçoivent l’un des quidams, Damien. "Nous connaissons [son] orientation sexuelle. (...) Il est stylé, il a de jolis tatouages, une boucle d'oreille à une seule oreille, ce qui ne se fait plus trop chez les hétéros."

L’instant est terriblement gênant. Jean-Luc Lemoine répond par plus d’informations: “Damien a 24 ans, il est coiffeur.” Donc, il est homo, rétorquera l’autre candidat. Lemoine tacle : "Je ne peux pas vous laisser partir sur des stéréotypes pareils".

Plus tard, on apprendra qu’ils sont gays. L’un d’eux réagit sur Twitter. “Ça [ne] se voit pas tant que ça que, nous aussi, on est homos ?”