Cela fait déjà quinze ans que Jenifer remportait la première édition de la Star Academy au nez à la barbe de notre compatriote Mario Barravecchia, qui avait été handicapé par le fait que les Belges ne pouvaient pas voter lors de cette apothéose.





Quinze ans plus tard, Jenifer, visiblement un tantinet nostalgique de cette époque, a posté une photo reprenant l'ensemble de la première promotion sur son compte Facebook. Si certains ont profité de l'émission pour sortir dans la lumière et réussir une belle carrière (Jean-Pascal, Olivia Ruiz, et Jenifer), d'autres par contre sont retombés dans l'anonymat le plus complet.



Les reconnaissez-vous tous ? Les reconnaissez-vous tous ?





Retrouvez également les grands moments de cette première saison en vidéos ! Le duo Jessica - Mario sur Je te promets, la première performance de Serge Lama dans l'émission, le clip de La Musique,...