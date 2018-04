"On peut vous le dire en exclusivité, balance Maurenn Louys avant de donner le nom des deux derniers finalistes (Valentine et Jeff), il y aura une saison 8 à The Voice Belgique!" Une nouvelle édition qui aura donc lieu en 2019 sur la RTBF suite aux audiences satisfaisantes (plus de 320 000 en moyenne chaque soir).

Et si Bj Scott nous a confié en coulisses qu'elle ne savait pas encore si elle en serait ("no comment pour le moment!"), l'indétronable coach -présente depuis le début- ne dit "ni oui, ni non" pour une huitième année dans le célèbre fauteuil rouge. Affaire à suivre donc!