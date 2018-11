Cela fait maintenant un peu plus d’un an qu’Ingrid Franssen, ex-animatrice de La Vie est Bel sur Bel RTL, a quitté les studios de la radio de RTL Belgium pour devenir l’une des deux voix de La Nosta Family, la matinale de Nostalgie, avec Bruno Fernandez. Une nouvelle place qui lui a fait gagner en "qualité de vie", nous raconte l’animatrice. "Je me lève tous les jours à 3 h 30 du matin pour venir animer la matinale. Ce n’est pas un horaire facile mais il me permet de m’adonner à d’autres activités extérieures qui me tiennent à cœur."

Un de ses nouveaux projets a d’ailleurs retenu notre attention tant il est inattendu. Ingrid Franssen a, en effet, décidé de lancer, en février prochain, sa propre chaîne YouTube consacrée à la sexualité. Une idée qu’elle a en tête depuis un moment et qu’elle développera sous forme de capsules vidéo traitant de sujets sexo en présence d’experts et de personnalités. "Mes années sur Bel RTL m’ont permis de remplir mon carnet d’adresses avec des noms d’experts ou de psychologues. Quand je suis arrivée sur Nostalgie, tous sont revenus vers moi dans l’espoir de refaire une émission avec moi sur Nostalgie", explique Ingrid Franssens.

Si l’animatrice ne peut pas encore nous donner de détails concernant les personnes qui l’accompagneront dans ce projet, elle nous apprend cependant que les vidéos qui se retrouveront sur sa chaîne YouTube seront tournées à partir d’un Boudoir clandestin, un écrin dédié à la sensualité féminine où l’on retrouve de la lingerie fine très chic.