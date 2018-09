C’était un secret de Polichinelle, c’est aujourd’hui officiel : Iris Mittenaere, ex-Miss France et ex-Miss Univers, a rejoint le casting de la neuvième saison de Danse avec les stars. TF1 l’a annoncé sur ses réseaux sociaux samedi. La jeune femme de 25 ans - qui a fait ses débuts d’animatrice dans Ninja Warrior vendredi, toujours sur TF1 - n’a jamais caché son intérêt pour le programme. En mars dernier, dans les pages du Parisien, elle confiait que Danse avec les stars "est un programme que j’aime regarder et que j’aimerais bien animer. Alors oui, pourquoi pas. Mais TF1 va d’abord voir comment je me débrouille sur Ninja." Il semble que le test soit concluant même si Iris Mittenaere ne participera pas à l’émission en tant que présentatrice mais comme candidate.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont manifesté leur joie de voir Iris Mittenaere rejoindre le casting de la nouvelle saison à venir. "Enfin une vraie star", peut-on notamment lire. Cette critique quant à l’absence de vraies personnalités, Camille Combal s’en est amusé dans une vidéo truffée d’humour diffusée sur les mêmes réseaux sociaux. Dans celle-ci, le nouveau coprésentateur du rendez-vous aux côtés de Karine Ferri - qui remplace Sandrine Quétier -, ne reconnaît pas Clément Rémiens, comédien dans Demain nous appartient et candidat confirmé pour la nouvelle saison. Et ce dernier à son tour ne reconnaît pas l’animateur.

Quoi qu’il en soit, il est difficile d’affirmer que TF1 ne mise pas sur de vraies stars pour son émission phare. Sur les sept noms déjà révélés figurent par exemple l’ancien footballeur Basile Boli, l’ex-rugbyman devenu animateur Vincent Moscato ou encore la pulpeuse Pamela Anderson d’Alerte à Malibu. Les autres candidats confirmés sont la comédienne Héloïse Martin vue dans Tamara, vol. 2, l’humoriste des Grosses Têtes Jeanfi Janssens et Clément Rémiens.

Les noms de Lio, de Carla Ginola, la fille du footballeur David Ginola également animatrice sur M6, du mannequin Terrence Telle et du comédien Anouar Toubali (Taxi 5) circulent aussi mais n’ont jusqu’à présent pas été confirmés par TF1.

Notez qu’il se dit aussi que du changement pourrait intervenir dans le jury où l’indomptable danseur français Patrick Dupont pourrait remplacer Fauve Hautot qui reprendrait du service sur le dancefloor.

CVD.