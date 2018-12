"Ce qui ne se voit pas quand on regarde le film, c’est qu’en réalité, nous sommes dans une pièce minuscule avec une équipe de 30 techniciens", révèle Margot Robbie dans un entretien accordé au magazine Porter et portant sur les dessous d’une scène ("maman est fatiguée de porter la culotte") où elle se plaint de sa frustration sexuelle envers son mari.

Ce jour-là, lors du tournage du film Le Loup de Wall Street, avec Leonardo Di Caprio, l’actrice australienne était la seule femme. "J’ai fait semblant de me toucher pendant 17 heures. C’était vraiment très bizarre et il a fallu que j’oublie ma honte et l’absurdité de ce moment pour me donner à fond."